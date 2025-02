Benjamín Garre com a camisa do Vasco - Matheus Lima | Vasco da Gama

Benjamín Garre com a camisa do VascoMatheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 20/02/2025 22:26

Rio - O Vasco anunciou que chegou a um acordo com o Krylya Sovetov (RUS) pela contração do atacante argentino Benjamín Garre, de 24 anos. Ele desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira, 20, para finalizar os trâmites burocráticos e realizar exames médicos. O vínculo com o Cruz-Maltino será válido até dezembro de 2027.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o Krylya Sovetov (RUS) para contratar o atacante argentino Benjamín Garre, de 24 anos, até dezembro de 2027.



Garre chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (20) para finalizar os trâmites burocráticos, realizar exames médicos… pic.twitter.com/otrCXu5kV2 — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 21, 2025

Ele é primeiro reforço para o ataque cruz-maltino em 2025. O Vasco também tem acerto com o Casa Pia, de Portugal, pelo atacante Nuno Moreira , mas ele ainda não foi oficializado.

O atacante tinha vínculo com o Krylya Sovetov até meados de 2026. Em 58 partidas com a camisa do time russo, ele anotou 13 gols e distribuiu quatro assistências. Nesta temporada, ele entrou em campo 16 vezes e marcou uma vez.

Antes de chegar à Rússia, passou pelas bases do Vélez Sarsfield e do Manchester City, onde ficou do sub-17 até o sub-21. Depois, jogou pelo Racing e pelo Huracán, ambos da Argentina.

Além de Garré, o Vasco já anunciou: o goleiro Daniel Fuzato; os zagueiros Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Mauricio Lemos; e o volante Tchê Tchê.