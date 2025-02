Neyser Villarreal está na mira do Vasco - AFP

Publicado 20/02/2025 18:49

Rio - O Vasco segue em busca de reforços para o ataque, mesmo após encaminhar acerto com os pontas Benjamín Garré, que estava no Krylya Sovetov, da Rússia, e Nuno Moreira, do Casa Pia, de Portugal. Agora, a bola da vez é o colombiano Neyser Villarreal, de 19 anos, jogador do Millonarios e que foi artilheiro do Sul-Americano sub-20.

De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o time carioca fez uma proposta pelo atacante, mas sabe que a negociação não será fácil. Valorizado pelo Sul-Americano, Villarreal atrai interesse de grandes clubes da Europa, mas o Vasco tenta convencer os representantes do atleta que ele pode se valorizar no futebol brasileiro antes de deixar a América do Sul.

Em relação ao Millonarios, o Vasco não deve encontrar grande resistência. Neyser Villarreal tem contrato até o fim da temporada, o que deve fazer o clube colombiano topar uma oferta para não perder o jogador sem lucro, já que ele não tem intenção de renovar.

Neyser Villarreal brilhou com a camisa da seleção colombiana no Sul-Americano sub-20. Foram oito gols e quatro assistências nos nove jogos que disputou na competição.