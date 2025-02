Palacios, alvo do Vasco, em ação pelo Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético

Rio - O Vasco conseguiu avançar na negociação pelo atacante Brahian Palacios, do Atlético-MG. De acordo com a ESPN, as conversas estão em estágio avançado e a chegada do jogador de 22 anos por empréstimo a São Januário deve ser sacramentada nos próximos dias.

Apenas detalhes separam o Cruz-Maltino de um acordo com o Galo. Pelo lado do jogador, não há obstáculos para a saída, já que ele não vem sendo aproveitado pelo técnico Cuca.

"A gente está aberto para entradas e para saídas. Recebemos uma proposta por Brahian Palacios, do Vasco, e estamos negociando sim", disse nesta sexta-feira (21) Paulo Bracks, CSO do Atlético-MG.

Palacios é jogador de lado de campo, algo que o Vasco tem como maior carência em seu elenco. Nos últimos dias, o clube fechou com Benjamín Garré para reforçar o setor e ainda tenta a liberação de Loide Augusto junto ao Alanyaspor, da Turquia.

Palacios chegou ao Galo em 2024 e atuou em 26 partidas na última temporada, com apenas dois gols marcados e quatro assistências. O Atlético desembolsou cerca de 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 15 milhões) para contar com o atleta.