Lucas Piton em treino do VascoDivulgação / Vasco

Publicado 21/02/2025 15:43 | Atualizado 21/02/2025 15:44

Rio - Um dos destaques do elenco do Vasco, o lateral-esquerdo Lucas Piton, de 24 anos, está na mira do Milan. De acordo com o site "Calcio Mercato", o clube italiano enviou representantes ao Brasil para avaliar de perto do jogador do clube carioca.

A publicação afirma que o Cruz-Maltino aceitaria abrir negociações com algo em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 53,64 milhões). Piton é visto como um jogador "elegante" e "veloz". Além disso, a qualidade nos cruzamentos e a personalidade para um "atleta jovem" são pontos favoráveis.

O fato de Piton ter passaporte italiano é considerado outro ponto positivo para a contratação do lateral-esquerdo pelo Milan. No entanto, a publicação encerra afirmando que o interesse no jogador do Vasco ainda é algo bem preliminar.

Revelado pelo Corinthians, Lucas Piton está no Vasco desde 2023. Ele entrou em campo em 109 jogos, anotou sete gols e deu 16 assistências.