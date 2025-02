Rony já balançou as redes com a camisa do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Rony já balançou as redes com a camisa do Atlético-MGPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 21/02/2025 16:04 | Atualizado 21/02/2025 16:06

Vasco Belo Horizonte - Apresentado como reforço do Atlético-MG nesta sexta-feira (21), Rony falou sobre a investida do na janela de transferências depois de já estar acertado com o Galo. O camisa 33 explicou o que aconteceu durante as tratativas e garantiu ter cumprido com o que disse.

"O Vasco é uma equipe grande, mas já tínhamos dado a palavra ao Atlético-MG. O presidente foi procurar o Palmeiras e tem outras questões por trás que só um dia vocês vão saber. Eu já tinha dado a palavra", declarou o atacante.



"Foi primordial a conversa que eu tive com o professor Cuca. Ele foi me procurar, falamos bastante, a apresentou a ideia dele para mim. Hoje estou aqui vestindo essa camisa. Espero fazer muita história", completou.

Rony já entrou em campo duas vezes pelo Atlético-MG e, inclusive, balançou as redes. Ele foi o responsável por selar a vitória por 2 a 0 sobre o Tocantinópolis (TO), na terça (18), pela primeira fase da Copa do Brasil.

O atacante chegou ao Galo depois de vestir a camisa do Palmeiras por cinco temporadas. Por lá, acumulou títulos, fez 284 jogos, 70 gols e deu 32 assistências.