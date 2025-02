Kobe Bryant fez história jogando pelo Lakers. O lendário jogador de basquete morreu em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia, aos 41 anos, em janeiro de 2020 - AFP

Publicado 21/02/2025 12:15

Rio - Ídolo do Los Angeles Lakers e um dos maiores jogadores da história da NBA, a liga norte-americana de basquete, Kobe Bryant deve ser homenageado no Jardim Nacional dos Heróis Americanos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou na quinta-feira (20) que criará um jardim com 250 esculturas de personalidades.

A ordem estipula esculturas de políticos, músicos, cientistas, inventores, atores de Hollywood, atletas e ativistas. Ainda não há um local definido para a construção, mas a ideia é que o jardim seja concluído para o aniversário de 250 anos dos Estados Unidos, em 2026. Kobe Bryant será um dos poucos esportistas homenageados.

Além de Kobe Bryant, outros dez esportistas serão homenageados: Muhammad Ali, Jesse Owens, Jim Thorpe, Jackie Robinson, Babe Ruth, Lou Gehrig, Cy Young, Vince Lombardi, Herb Brooks e Roberto Clemente. Figuras como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Martin Luther King Jr e John F Kennedy também serão lembrados.