John Textor é acionista do Lyon - Divulgação/Lyon

John Textor é acionista do LyonDivulgação/Lyon

Publicado 21/02/2025 09:55 | Atualizado 21/02/2025 09:57

Rio - Dono do Botafogo e do Lyon, John Textor disparou críticas contra dirigentes dos clubes franceses e ao catari Nasser Al-Khelaifi, proprietário do Paris Saint-Germain. O norte-americano alegou que foi sancionado de forma injusta pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP), além de acusar o atual campeão francês de operar ilegalmente.

"Ano após anos permitiram que o PSG violasse a lei europeia, construindo o seu clube a partir de subsídios estrangeiros ilegais. Eles não se importam de onde vem o dinheiro porque permitem perdas de 70 milhões (de euros) por ano. O modelo de financiamento do PSG é ilegal, enquanto nosso é perfeitamente legal e nós que somos sancionados", disse Textor em entrevista ao jornal espanhol "AS".

O conflito entre John Textor e Nasser Al-Khelaifi esquentou durante reunião em julho. Na época, diversos dirigentes questionaram o conflito de interesse sobre os direitos televisivos, já que o proprietário do PSG também tem controle sobre a rede beIN-Sports, uma das detentoras dos direitos de transmissão do Campeonato Francês.

"Foi abusivo (Nasser Al-Khelaifi). Ele intimidava as pessoas quando tentavam apresentar novas ideias. Eu estava naquela teleconferência apoiando o que acreditava ser a proposta da liga de lançar seu próprio canal. Respeito as opiniões de outros presidentes que pensaram que, talvez, fosse muito cedo para isso. Portanto, respeito a democracia do grupo ao determinar que a DAZN seria a operadora. Mas, Al-Khelaifi exerceu uma posição dominante", afirmou.