Pedro Oliveira terá o daguestanês Imamshafi Aliev pela frente - (Foto: Divulgação)

Pedro Oliveira terá o daguestanês Imamshafi Aliev pela frente(Foto: Divulgação)

Publicado 21/02/2025 09:00

O nocauteador brasileiro Pedro Oliveira entra no cage do UAE Warriors 58, neste sábado (22/2), em All In, nos Emirados Árabes, para enfrentar o daguestanês Imamshafi Aliev. Diante de um adversário especialista em grappling, o lutador da CMSystem revelou que sua estratégia foi totalmente baseada nesse fator.



“O que eu espero dessa luta? Vitória, nada além disso! Meu adversário é do grappling, então a estratégia foi montada em cima disso. Espero um começo de luta bem movimentado, comigo conectando alguns golpes na longa distância pelo fato de eu ter vantagem nessa parte", explica Pedro Oliveira.



"Tenho uma envergadura bem maior do que ele, golpes como frontais, jabs, chutes na panturrilha e diretos. Vamos fazer ele perder a paciência e começar a atirar quedas no vazio, e outras eu irei defender. E quando ele menos esperar, vamos colocar joelhadas de encontro. E se pegar, e vai pegar, vai matar”, emenda.