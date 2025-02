Marcos André (Ares BJJ/Gavazza) foi um dos destaques do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2024 - (Foto: Reprodução)

Publicado 20/02/2025 08:00 | Atualizado 20/02/2025 17:42

Após o sucesso do ano passado, o Circuito Mineirinho Costa do Sol 2025 - organizado pela CBJJD - já tem data para estrear: nos dias 29 e 30 de março, quando Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, receberá o Saquarema Summer National Open de Jiu-Jitsu.Com inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br, o campeonato vai contar com disputas Gi & No-Gi, superlutas, entre outras atrações. Além disso, dá largada ao ranking do atual Circuito Costa do Sol."O Saquarema Summer National Open vem sendo aguardado por centenas de atletas e professores da região. No ano passado, premiamos os três atletas que mais pontuaram no ranking com passagens internacionais para a Eurocup 2025 da ISBJJA, em Portugal, e nesta temporada vamos repetir a dose com mais três passagens", explicou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.Consolidado em Saquarema, o Circuito também chegará pela primeira vez em Cabo Frio, sede da terceira etapa de 2025 com o Cabo Frio National Open. E para o ano que vem, mais cidades devem surgir na lista."A tendência é que o Circuito Costa do Sol seja realizado em diversas cidades, podendo chegar em 2026 a cinco, seis ou mais etapas. Queremos levar eventos de qualidade, com a mesma estrutura e premiação que a CBJJD oferece no Rio, aumentando cada vez mais o número de passagens internacionais e dando oportunidades para mais atletas da região", encerrou Gavazza.