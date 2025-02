Segundo site, GFL vai promover a trilogia entre Renan Barão e Urijah Faber - (Foto: Reprodução/YouTube/UFC)

Segundo site, GFL vai promover a trilogia entre Renan Barão e Urijah Faber (Foto: Reprodução/YouTube/UFC)

Publicado 20/02/2025 10:00

A GFL (Global Fight League), após anunciar os duelos entre Fabrício Werdum e Frank Mir, Chris Weidman vs Luke Rockhold, Yoel Romero vs Mauricio Shogun e Uriah Hall vs Douglas Lima, estaria próxima de confirmar mais um grande duelo. O site "MMA Mania" noticiou que a organização vai promover uma trilogia entre Renan Barão, ex-campeão peso-galo do UFC, e Urijah Faber, lenda do Ultimate e também do WEC. Data e local ainda não foram divulgados, mas novidades devem ser anunciadas em breve.



Renan Barão e Urijah Faber, vale lembrar, se enfrentaram pela primeira vez no ano de 2012, quando disputaram o cinturão vago da divisão peso-galo na luta principal do UFC 149, em confronto que terminou com vitória do brasileiro na decisão unânime dos jurados. Os lutadores voltaram a se enfrentar dois anos depois, no main event do UFC 169, e dessa vez, Barão superou Faber por nocaute técnico ainda no primeiro round.