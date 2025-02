SFT Awards foi criado em 2020 para premiar os destaques da temporada - (Foto: Myriam Albertuni)

Publicado 19/02/2025 08:00 | Atualizado 19/02/2025 15:48

A temporada 2024 do SFT já chegou ao fim, e enquanto a nova não começa, a organização de artes marciais – uma das principais do Brasil – prepara-se para o 4º SFT Awards, considerado o seu “Oscar”.



Iniciado em 2020, o SFT Awards chega à quarta edição com 120 indicações entre 70 atletas. A premiação engloba finalização, reviravolta, knockdown, nocaute, performance, luta e lutador, com as sete categorias divididas em MMA masculino e feminino, Xtreme masculino e feminino, Grappling e Semi-pro.

A consagração dos vencedores acontecerá no dia 22 de fevereiro, quando às 23h30 a Band TV vai transmitir para todo o Brasil os indicados nas categorias MMA masculino, Xtreme feminino e Grappling, e no dia 15 de março, às 23h, com o Xtreme masculino, MMA feminino e Semi-Pro. Presidente do SFT, David Hudson exaltou a iniciativa:“Estamos nos preparando para o quarto SFT Awards, um programa super importante. No ano passado fizemos 131 lutas, juntando com o Fight Club (MMA e Xtreme amador) mais 50, todas elas com transmissão da Band semanalmente e muita divulgação no nosso Instagram. Então, essa é a maneira de dar um destaque aos atletas que brilharam em 2024”, disse David.Ao todo 26 prêmios serão entregues, e em meio a escolha dos vencedores, o SFT divulgou as 120 indicações com vídeos completos em seu canal no YouTube (veja aqui). Ainda segundo David, a expectativa é que novas categorias apareçam na edição de 2025.“O SFT Awards é uma maneira de dar destaque para quem nos deu destaque, engajando a comunidade e valorizando os atletas que mais se destacaram durante todo o ano. E para o próximo, vamos bolar algumas categorias novas, diferentes, que atraiam o interesse dos fãs”.Vale citar que os votos são feitos por um painel de dez profissionais, garantindo que sejam votos que realmente considerem as habilidades e a técnica dos atletas: “Todo ano temos a conversa de abrir a votação para o público. Eu sou contra, pois quando se abre ao público, os atletas com maiores contas nas redes sociais são os que vão vencer. Voto pelo público seria ótimo para nossas redes sociais, mas nem sempre podemos só pensar no engajamento. É fazer o que é justo para o atleta”, encerrou David.