McGregor pode se testar no Boxe sem luvas em breve(Foto: Reprodução)

Publicado 19/02/2025 09:00

Não são todos que sabem, mas Conor McGregor, além de fazer parte do plantel do UFC, é coproprietário do BKFC, evento de Boxe sem luvas. Apesar de ainda estar sob contrato com o Ultimate e sem lutar desde julho de 2021, o irlandês voltou a dizer que pretende competir na modalidade. Em entrevista coletiva no último domingo (16), na Itália, o ex-campeão duplo do UFC, dessa vez, citou até nomes que gostaria de enfrentar.



"Sim, sim. O espírito guerreiro queima forte dentro de mim. Com certeza (sobre querer competir no BKFC). Se você acha que estou aqui dando esses discursos e liderando esses homens para a batalha, e não vou entrar lá eu mesmo, pense novamente. Com certeza. Conor McGregor lutará no Bare Knuckle Fighting Championship, marque as minhas palavras", projetou.



Quando foi questionado sobre quem ele gostaria de enfrentar, Conor fez uma longa pausa enquanto pensava sobre uma resposta. Num primeiro momento, o lutador irlandês não citou um lutador específico, mas sim alguém que possa levá-lo à conquista do cinturão do BKFC.



"Eu gostaria de um título mundial nesta empresa. Eu gostaria de ser o campeão mundial do BKFC. Esse é um cinturão significativo para manter em sua carreira. Ninguém, do Boxe ao MMA, pode falar mal de um campeão mundial do BKFC. Então, com certeza, eu viria em busca do título", disse McGregor, que seguiu:



"Há muitas lutas, lutas de exibição, pode-se dizer. Mike Perry, Jeremy Stephens, uma revanche contra Eddie Alvarez... Podemos citar muitas lutas. Mas o título dos leves, quem é o campeão agora, peso-leve ou meio-médio? Vamos ver, estou aberto. Veremos quando chegar", finalizou.