White House Jiu-Jitsu School teve ótimo aproveitamento no Sul Americano Crianças (Foto: Reprodução)

Publicado 18/02/2025 07:15 | Atualizado 18/02/2025 20:23

Referência na formação de jovens talentos, a White House Jiu-Jitsu School – em parceria com a MasterFrigo – foi um dos destaques do Sul Americano Crianças 2025, realizado pela CBJJ no último fim de semana (15 e 16/02), na Arena Cel. Wenceslau Malta, em Deodoro, Rio de Janeiro. Com 14 atletas em ação, o time de Manaus-AM faturou nove medalhas de ouro e quatro de bronze, além do do sexto lugar entre as equipes na categoria junior.



Entre os destaques da White House Jiu-Jitsu School estiveram os faixas-cinza João Pedro Martins e Arthur Felipe, os faixas-laranja Marcos Murilo Vidal, Luis Henrique dos Santos e Saulo Samuel, além dos faixas-amarela Eder Cabral Filho, Diego Victor Fonseca, Lorenzo Moraes e Pietro Baseggio, todos ouro em suas respectivas classes.