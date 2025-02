Marcelo Leite e Rafael Carino celebram parceria - (Foto: Divulgação)

Marcelo Leite e Rafael Carino celebram parceria (Foto: Divulgação)

Publicado 20/02/2025 07:15 | Atualizado 20/02/2025 17:58

O famoso ditado "a união faz a força" se aplica bem a Rafael Carino, faixa-preta de Jiu-Jitsu e terapeuta em dependência química, e Marcelo Leite, ex-goleiro do Flamengo e atualmente fisioterapeuta. Apesar da base em esportes diferentes, os dois atletas se juntaram com um objetivo em comum: ajudar o próximo.



Localizado em Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, oInstituto Comunidade Saudávelé um projeto social que ajuda pessoas de todas as idades através doJiu-Jitsu e vem em plena expansão através do esforço de Carino e Erivan Gonçalves.



Marcelo, por sua vez, faz um trabalho gratuito na Zona Oeste do Rio auxiliando pessoas com dores de origem ortopédica no Country Clube da Praça Seca. Iniciado em março de 2024, o projeto já atendeu cerca de 1000 pacientes.