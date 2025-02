Mbappé brilhou na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City - Oscar del Pozo / AFP

Publicado 21/02/2025 14:24

Kylian Mbappé teve sua primeira grande noite na Champions League com a camisa do Real Madrid. Ao marcar os três gols na vitória por 3 a 1 sobre o Manchester City , o astro francês garantiu a classificação para as oitavas de final e, de quebra, juntou-se a um seleto grupo formado apenas por Ronaldo Fenômeno e Rodrygo,. O levantamento é do jornal espanhol 'As'.