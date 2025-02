Galvão Bueno será a voz da Amazon Prime Video em jogos do Brasileirão - Reprodução / Vídeo

Publicado 21/02/2025 15:14 | Atualizado 21/02/2025 15:16

Rio - Um dos grandes locutores esportivos e uma das figuras mais populares da televisão no Brasil, Galvão Bueno não mediu esforços em expressar a sua felicidade no retorno à Band . Em recepção festiva na sede da emissora paulista, na noite da última quinta-feira (21), o narrador comemorou o acerto.

"Eu acho que vai ser muito gostoso. Para mim, é emocionante. Eu tinha 25 anos quando vim para cá, nasci como narrador aqui. Então, estou voltando para casa", disse Galvão Bueno.

O narrador foi apresentado na TV aberta também nesta quinta. Durante participação no programa "Melhor Da Noite", Galvão Bueno demonstrou gratidão à Band, comentou sobre a expectativa pela estreia do novo programa e brincou sobre a possibilidade de "bater boca" com o apresentador e ex-jogador Neto.

"O bom é que vai ser "Galvão e Amigos". São meus amigos queridos de tantos e tantos anos. Gente muito importante do futebol brasileiro e mais a galera daqui. Imagina o que dia que eu estiver batendo boca com o Neto? Vai ser uma coisa muito bacana. Estou muito feliz e contente", afirmou.

Galvão, à princípio, não narrará eventos esportivos no canal. Ele terá um programa semanal nas noites de segunda-feira, chamado 'Galvão e Amigos', que tem estreia marcada para o dia 31 de março. A atração no estilo 'Bem, Amigos!', comandado por ele no SporTV entre 2003 e 2022, terá a companhia de Casagrande, Mauro Naves, Paulo Roberto Falcão e Vanderlei Luxemburgo.