Eduardo Barroca assumiu o Mirassol em dezembro de 2024 e foi demitido após 11 partidasDivulgação / Mirassol

Publicado 22/02/2025 09:21

O Mirassol anunciou na noite de sexta-feira (21) a demissão de Eduardo Barroca, um dia depois da derrota por 3 a 0 para o Bragantino pelo Campeonato Paulista. O treinador estava no cargo desde dezembro e comandou a equipe em apenas 11 partidas, com cinco vitórias, um empate e cinco derrotas, com aproveitamento de 48%.



Barroca, com passagem pelo Botafogo, teve um início promissor e chegou a levar o time paulistaà liderança geral do estadual, com cinco vitórias nas seis primeiras rodadas.

No entanto, o rendimento caiu drasticamente, e o Mirassol está a cinco partidas sem vencer, com quatro derrotas e um empate, sofrendo 12 gols.



Em suas últimas entrevistas, o treinador atribuiu a queda de desempenho ao desgaste físico e mental dos jogadores, causada pela sequência intensa de jogos.



Barroca deixa o Mirassol classificado para as quartas de final do Paulista, mesmo com o momento ruim.