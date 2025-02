Santiago Rodríguez foi anunciado como novo reforço do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 22/02/2025 20:12

Rio - O Botafogo anunciou na noite deste sábado (22) a contratação do meia-atacante uruguaio Santiago Rodríguez, de 25 anos, ex-jogador do New York City, dos Estados Unidos. Ele assinou contrato com o Glorioso até o fim de 2028.

A nova cara do elenco alvinegro foi relevado pelo Nacional-URU e se destacou pela equipe estadunidense na Major League Soccer (MLS) em 2024. Em 40 partidas, foram 16 gols marcados e seis assistências distribuídas. Ao todo, a operação deve custar 17 milhões de dólares pela transação (cerca de R$ 97 milhões).

Santiago Rodríguez foi analisado como peça de reposição à saída de Thiago Almada, atualmente no Lyon, também gerido por John Textor. O uruguaio foi anunciado vestindo a camisa 23, a mesma utilizada por Almada em jogos do Brasileirão - na Libertadores, o argentino ia a campo com a 18.