Santiago Rodríguez assinou vínculo com o Botafogo até o fim de 2028Reprodução / Instagram

Publicado 22/02/2025 20:24

Rio - Santiago Rodríguez foi anunciado e chega com status de contratação mais badalada do Botafogo até aqui nesta janela de transferências. Cercado de expectativas da torcida, o meio-campista foi contratado ao New York City, dos Estados Unidos, para ser o substituto de Almada, que foi para o Lyon, da França, no início do ano.

No entanto, para o jornalista Tiago Brandão, especialista na liga norte-americana, não é bem assim.

"O preço é parecido, a liga é a mesma, mas o argentino é melhor e mais pronto. Santi não vai à seleção uruguaia com frequência, tem uma diferença de nível entre eles. Acho que se assemelha mais ao Eduardo, que deixou o clube recentemente", declarou em conversa com O DIA.



A dupla tem características de jogo distintas. Enquanto Almada busca os lances com velocidade e dribles, Santi é mais armador, já que prefere dar o passe para o time progredir.

Mesmo assim, Tiago acredita que a chegada do uruguaio é um acerto do Glorioso, já que foi um dos destaques da liga na temporada passada. "Santi é um jogador muito interessante, que evoluiu demais no último ano. Foi o craque do New York City na temporada, o dono do time", afirmou.



"Ele pode, de fato, explodir de vez no Brasil. Não é o melhor, mas está entre os melhores da posição na MLS", ponderou.



Quanto ao posicionamento em campo, o novo reforço do Botafogo pode atuar aberto pelos dois lados, mas tende a ter um melhor desempenho por dentro: "É um meia central, pensador, que consegue organizar a equipe por ser um camisa 10. É um jogador construtor, cerebral, que bate muito bem de fora da área".

Botafogo com foco na MLS



Além de Santiago Rodríguez e Thiago Almada, o Botafogo trouxe dois jogadores que atuavam nos Estados Unidos: Gregore e Savarino, fundamentais na conquista dos títulos de 2024. Fora que tentou selar as chegadas de Bombito, zagueiro canadense, e Cucho Hernández, atacante colombiano.



Para o futuro, Tiago apostou que o Glorioso seguirá tendo a MLS na mira e sugeriu como alvos os brasileiros Evander e Gabriel Pec.

*Reportagem do estagiário Theo Faria, sob a supervisão de Hugo Perruso