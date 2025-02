Ferrão comemorando gol do Brasil na final da Copa do Mundo de Futsal contra a Argentina - Leto Ribas/CBF

Ferrão comemorando gol do Brasil na final da Copa do Mundo de Futsal contra a ArgentinaLeto Ribas/CBF

Publicado 22/02/2025 22:08

Rio - O pivô Ferrão, da seleção brasileira de futsal, testou positivo para testosterona em um exame antidoping realizado pela Fifa em outubro de 2024, dois dias antes da final da Copa do Mundo. No jogo que garantiu o hexacampeonato do Brasil na vitória por 2 a 1 sobre Argentina, o jogador marcou um dos gols.

Com o teste positivo feito pela Unidade Antidoping da Fifa, o camisa 11 fica afastado de suas atividades e pode ficar de dois a quatro anos longe das quadras. As informações são do site espanhol "Relevo".

Ferrão forneceu duas amostras de urina ainda na concentração da Seleção em Tashkent, no Uzbequistão. Após análise da primeira, foi detectada a presença da substância proibida. A defesa do jogador argumenta que houve uma contaminação involuntária, usando como base a concentração pequena.

O jogador, atualmente no FC Semey, do Cazaquistão, foi eleito melhor do mundo pela Fifa em 2019, 2020 e 2021 quando jogava pelo Barcelona. 2