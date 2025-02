Nuno Moreira confirmou que escolheu a camisa 17 para jogar pelo Vasco - Reprodução de vídeo / BTB sports

Publicado 22/02/2025 08:43 | Atualizado 22/02/2025 09:27





Essa será a primeira experiência do atacante português fora da Europa e ele encara como uma grande oportunidade na carreira.

Nuno Moreira chegou de Portugal e desembarcou no Rio na manhã deste sábado (22). O atacante, contratado junto ao Casa Pia, se apresentará no CT Moacyr Barbosa para realizar exames médicos e assinar contrato com o Vasco.

"Espero que seja uma boa experiência, é um clube muito grande. Acredito que o Brasil será fácil de adaptação pela cultura, língua, comida", afirmou no desembarque.



O jogador de 25 anos vestirá a camisa 17 do Vasco e celebrou o acerto. Por já vir jogando, ele se sente pronto para ficar à disposição após ser regularizado.



"Estou muito ansioso para começar. O que posso prometer é que vou dar sempre tudo de mim em campo e o resto é com trabalho. Estou muito contente, essa fase da minha vida em que queria ir para um grande clube, como o Vasco é", disse.

Mais opções para o ataque do Vasco



Ele e Benjamin Garré, que Nuno Moreira é o segundo atacante contratado pelo Vasco para a temporada., que desembarcou na quinta-feira (20) chegam para ampliar as opções do setor ofensivo, o maior problema do elenco atualmente.



Além dos dois, o Vasco está com negociação avançada por Brahian Palacios , do Atlético-MG, assim como o colombiano Neyser Villarreal , artilheiro do Sul-Americano sub-20 e que pertence ao Millionarios (COL). E tenta fechar com o angolano Loide Augusto, do Alanyaspor (TUR).