Garré é o primeiro reforço anunciado para o ataque pelo Vasco para 2025Matheus Lima / Vasco

Publicado 22/02/2025 13:40 | Atualizado 22/02/2025 13:55

Rio - O Vasco oficializou na tarde deste sábado (22) a contratação de Benjamín Garré. O jogador, que estava no Krylya Sovetov, da Rússia, assinou até o fim de 2027 com o clube.

AGORA É OFICIAL! GARRE É DO VASCO! #VascoDaGama pic.twitter.com/Q7HVq544c0 — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 22, 2025

Isso porque, devido a escassez de peças ofensivas pelos lados no elenco cruz-maltino, Garré já deverá ser aproveitado de imediato quando for regularizado. A tendência é de que já esteja à disposição para a disputa do primeiro jogo de uma eventual semifinal do Carioca ou da Taça Rio, no dia 1º ou 2 de março.

Primeiro nome a ser confirmado para o ataque, o novo camisa 15 vascaíno é o sexto reforço do clube carioca para a temporada. Antes dele, o goleiro Daniel Fuzato; os zagueiros Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Mauricio Lemos; e o volante Tchê Tchê já haviam sido anunciados.