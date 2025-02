Nuno Moreira é mais um nome para o ataque do Vasco - Divulgação

O técnico do Casa Pia, João Pereira,para o Vasco . O atacante de 25 anos era peça importante do time português, mas acabou negociado e desembarcou no Rio neste sábado (22) para se apresentar.

"O talento ele tinha, e a consistência defensiva conseguiu ganhar também. Um jogador não se faz só do momento que tem a bola, faz-se também do momento sem a bola. Nuno Moreira evoluiu bastante", elogiou.



Apesar da perda do atacante de 25 anos, o técnico também considerou a venda por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) boa para o clube. E também vê o Vasco como uma grande oportunidade na carreira do português.



"O Casa Pia também acaba por fazer um excelente trabalho do ponto de vista de valorização financeira do clube. Desportivamente gostaríamos de ficar até o fim da temporada com o Nuno Moreira. Mas, pelo excelente trabalho que fez, e os números comprovam isso, era o que estava faltando para ele", disse João Pereira.

Boa fase de Nuno Moreira

Em sua chegada ao Brasil, o novo reforço celebrou o acerto e considera o Vasco como a grande oportunidade na carreira.

"Estou muito ansioso para começar. O que posso prometer é que vou dar sempre tudo de mim em campo e o resto é com trabalho. Estou muito contente, essa fase da minha vida em que queria ir para um grande clube, como o Vasco é", disse.

Um dos destaques do Casa Pia, Nuno Moreira tem nove gols e cinco assistências em 23 jogos na temporada 2024/25.

Mais opções para o ataque do Vasco



Nuno Moreira é o segundo atacante contratado para a temporada. Ele e Benjamin Garré, que desembarcou na quinta-feira (20) chegam para ampliar as opções do setor ofensivo, o maior problema do elenco atualmente.

Além dos dois, o Vasco está com negociação avançada por Brahian Palacios, do Atlético-MG, assim como o colombiano Neyser Villarreal, artilheiro do Sul-Americano sub-20 e que pertence ao Millionarios (COL). E tenta fechar com o angolano Loide Augusto, do Alanyaspor (TUR).