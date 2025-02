Camisa do Vasco em São Januário - Matheus Lima/Vasco

Camisa do Vasco em São JanuárioMatheus Lima/Vasco

Publicado 22/02/2025 15:38

Rio - O Vasco anunciou neste sábado (22) uma nova patrocinadora para estampar o uniforme da equipe profissional masculina: a Motochefe Brasil. A marca ficará exposta na região dos ombros a partir deste domingo (23), no clássico com o Botafogo, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara.

A parceria firmada inclui uma linha de bicicletas personalizadas do Vasco, desconto especial para sócios-torcedores, além de uma série de promoções e ativações para os vascaínos.

Patrocínio da Motochefe ficará estampado nas mangas da camisa do Vasco Matheus Lima/Vasco



O CEO do Cruz-Maltino, Carlos Amodeo, celebrou o negócio fechado para valorizar o uniforme do clube e ampliando as receitas.

O CEO do Cruz-Maltino, Carlos Amodeo, celebrou o negócio fechado para valorizar o uniforme do clube e ampliando as receitas.

"Saudamos a celebração desta nova parceria com a Motochefe, a quem desejamos boas vindas como patrocinador oficial do Vasco. Trata-se de mais um movimento realizado atual gestão do Clube, com o objetivo estratégico de fortalecer a marca, aumentar nossas receitas comerciais e de marketing e, principalmente, trazer benefícios e vantagens aos vascaínos, em especial, os sócios", disse o dirigente.