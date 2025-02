Neiser Villarreal, 23 da Colômbia Sub-20, foi o artilheiro do Sul-Americano - Juan Barreto/AFP

Publicado 21/02/2025 16:32

Rio - O Millonarios aceitou a proposta do Vasco e deu sinal positivo para que a diretoria cruz-maltina inicie as negociações com Neiser Villarreal, atacante de 19 anos que foi o artilheiro do Sul-Americano Sub-20 com a Colômbia. O jovem tem apenas 11 jogos como profissional e é considerado grande promessa.

A oferta do Vasco, de acordo com o site "GE", é de contrato válido por cinco temporadas. O clube aposta em bom projeto de carreira para convencer o jogador destaque da competição continental na categoria.

Pedrinho, presidente do Gigante da Colina, vê Neiser como grande investimento para os próximos anos tanto em retorno técnico como financeiro. A reportagem do O DIA apurou que o jogador chegou a ser analisado pelo scout do Botafogo na atual janela de transferências.

Neiser Villarreal disputou nove partidas no Sul-Americano e somou 12 participações em gols. O atacante balançou as redes oito vezes e deu quatro assistências no torneio.