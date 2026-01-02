Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 02/01/2026 20:32

Minas Gerais - O vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, explicou por que a Raposa recusou as duas propostas que o Flamengo apresentou por Kaio Jorge. Em entrevista à Itatiaia, ele citou os valores que foram oferecidos e ressaltou que o clube não venderá jogador "para nenhum clube a qualquer custo". Além disso, relembrou o pedido de Tite e a comissão pela manutenção do elenco.

"Em relação ao Kaio Jorge, nós recebemos duas ofertas do Flamengo. A gente entende que neste momento os valores são relativamente baixos pelo que a gente prospecta para o Kaio Jorge, pelo que ele representa hoje no clube. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, um jogador de alto nível, jovem".

"Então, a gente entende que os valores oferecidos pelo Flamengo são muito abaixo do que o Cruzeiro prospecta. Nós não vamos vender jogador para nenhum clube a qualquer custo. Hoje podemos dizer que não dependemos de vendas de jogadores para manter o clube. Isso é um fato que tranquiliza muito a comissão técnica, a manutenção do nosso elenco para 2026 foi um dos pedidos do Tite e da sua comissão para a gente tentar manter no possível todo o nosso elenco à disposição dele e fazer algumas contratações pontuais".

A última oferta enviada pelo Flamengo foi recusada nesta semana. O Rubro-Negro ofereceu 24 milhões de euros e Everton Cebolinha, além de 10% de mais-valia em uma futura venda.



"Sobre Luiz Araújo e Everton Cebolinha, são jogadores que interessam a qualquer clube no Brasil, são jogadores grandes e importantes, mas que nesse momento foram não foram envolvidos em negociação. O Cruzeiro não fez nenhum pedido ao Flamengo. O Flamengo fez duas ofertas e elas foram recusadas, tendo em vista que o valor oferecido foram bem abaixo do que o Cruzeiro espera pelo Kaio Jorge", prosseguiu o vice-presidente.