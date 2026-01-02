Kaio Jorge comemora gol marcado pelo CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro
VP explica por que o Cruzeiro recusou propostas do Flamengo por Kaio Jorge
Rubro-Negro fez duas ofertas aos mineiros pelo atacante
Vídeo! Vasco inicia a preparação para a temporada; saiba quem se reapresentou
Jogadores realizaram testes, avaliações e trabalhos no campo
Fluminense encaminha empréstimo de Joaquín Lavega para clube da Série A
Uruguaio disputou apenas cinco partidas pelo Tricolor na temporada de 2025
Anthony Joshua recebe alta após acidente com vítimas fatais e inicia recuperação em casa
Após acidente de carro na Nigéria que deixou dois mortos, ex-campeão mundial de Boxe recebeu alta; saiba mais
Grêmio anuncia a contratação de Caio Paulista, ex-Fluminense
Jogador pertence ao Palmeiras e chega ao Imortal por empréstimo de uma temporada; há opção de compra
Boto e Filipe Luís se encontram na Europa e assistem a jogo do Campeonato Português
Eles acompanharam o empate entre Gil Vicente e Sporting
