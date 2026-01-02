Caio Paulista chega ao Grêmio por empréstimo - Divulgação/Grêmio

Caio Paulista chega ao Grêmio por empréstimoDivulgação/Grêmio

Publicado 02/01/2026 18:50

Porto Alegre - O Grêmio anunciou, nesta sexta-feira (2), a contratação de Caio Paulista, ex- Fluminense . O atleta pertence ao Palmeiras e chega ao clube gaúcho por empréstimo de uma temporada, com opção de compra.

Em seu site, o Imortal destacou que ele pode jogar em mais de uma posição: "Caio Paulista atua na lateral esquerda, mas tem perfil de polivalência, podendo exercer mais de uma função no meio-campo e ataque".

#ReforçoTricolor! O polivalente Caio Paulista chega à Arena para vestir o nosso manto em 2026! Que seja uma temporada de muito sucesso!



Leia mais detalhes em: https://t.co/o4wltXmUAp pic.twitter.com/tH57MQ5HWA — Grêmio FBPA (@Gremio) January 2, 2026

Na maior parte da temporada de 2025, ele defendeu o Atlético-MG, que decidiu não exercer a opção de compra.

Com a camisa do Galo, Caio Paulista disputou 36 partidas, não fez gols e deu uma assistência. Já pelo Palmeiras em 2025, antes de ser empresado, entrou em campo apenas duas vezes.

O jogador passou pela base do Ceará e do Fluminense, mas estreou profissionalmente pelo Avaí. Caio retornou ao Tricolor, desta vez para o time de cima, em 2020. Na época, chegou por empréstimo junto ao Tombense.

O Flu comprou os diretos do atleta em 2021. Posteriormente, foi emprestado ao São Paulo para a temporada de 2023. Já em janeiro de 2024, o Palmeiras se acertou com o Tricolor das Laranjeiras e contratou o jogador.