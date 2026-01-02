Kayky Almeida em campo pelo Remo - Divulgação/Remo

Publicado 02/01/2026 21:31

Belém - O zagueiro Kayky Almeida, que pertence ao Fluminense , esteve perto de se transferir para o Mirassol, mas ficará no Remo para a temporada de 2026. O clube paraense anunciou a renovação do empréstimo nesta sexta-feira (2).

"Estou muito feliz com a renovação. Isso representa uma valorização profissional. Agora vamos trabalhar ainda mais para representar bem o Remo nesta temporada, que promete ser muito mais difícil", disse Kayky, ao site do Remo.

O clube também informou que o zagueiro vai se apresentar neste sábado (3), para iniciar a pré-temporada, no CT do Retrô, em Recife.

Seguimos juntos!



O zagueiro Kayky Almeida renovou seu contrato com o Clube do Remo e segue vestindo o manto azulino para mais uma temporada. Compromisso, trabalho e muita dedicação para representar o Leão em um ano que promete grandes desafios. #OReiDaAmazônia pic.twitter.com/UAG9ywZT8S — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) January 2, 2026

Antes da virada do ano, o Fluminense acertou o empréstimo de Kayky Almeida ao Mirassol, mas o zagueiro mudou de ideia e não apareceu na cidade do interior paulista para se apresentar. Com isso, o negócio caiu.

Moleque de Xerém, Kayky Almeida se profissionalizou no Fluminense. O zagueiro também soma passagem por empréstimo pelo Watford, da Inglaterra.

Em 2025, se destacou com a camisa do Remo. Ele foi peça importante na campanha que garantiu o acesso à Série A do Brasileirão.