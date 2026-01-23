Maxi Cuberas em ação pelo Fluminense diante do Nova Iguaçu, no Luso-Brasileiro - Lucas Merçon / Fluminense FC

Maxi Cuberas em ação pelo Fluminense diante do Nova Iguaçu, no Luso-BrasileiroLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 23/01/2026 00:29

Leia mais: Kevin Serna celebra atuação e destaca vitória do Fluminense

"O mais importante é que todos os jogadores estão bem e terminaram bem. Era o mais importante nessa etapa de preparação. O jogo serviu para continuar ganhando ritmo. Acho que tivemos uma boa atuação, sempre tendo o controle", iniciou o argentino, em entrevista coletiva.

"Obviamente que temos que ajustar algumas coisas para seguirmos melhorando e crescendo como equipe, mas o mais importante é que conseguimos buscar a vitória, que é o que sempre buscamos e o que a equipe quer. E que todos terminaram bem", completou.

O comandante também saiu em defesa de Everaldo, que desperdiçou algumas oportunidades, mas conseguiu balançar a rede e encerrar um jejum que durava desde agosto do ano passado. "Sempre conversamos em geral com todos os jogadores. Sabemos que estamos num clube muito grande e que todos temos que seguir crescendo permanentemente. No crescimento, isso acontece: vamos ter momentos bons e ruins. Por isso, temos que seguir melhorando. Nós sabemos que a torcida é exigente, porque o escudo demanda isso", disse.

"Nós temos que seguir crescendo, o Everaldo também. Ele está muito comprometido a melhorar. Hoje teve algumas situações em que falhou, graças a Deus conseguiu converter. Por isso, temos que trabalhar juntos e nos ajudar para melhorar. Estamos agradecidos aos torcedores, eles empurraram a equipe", finalizou.

Com o resultado, o Fluminense chegou a seis pontos e passou a ocupar a vice-liderança do Grupo A da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Flamengo , domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Outras respostas de Maxi Cuberas

. Ganso e Lucho Acosta juntos: "Como falava, queríamos ver coletividades e uma era essa. Creio que estiveram à altura. É difícil, esses tipos de jogo sempre se apresentam de formas complexas. Durante o jogo tivemos algumas dificuldades porque o gol sempre te golpeia. Mas o time, acima dos nomes, teve um bom funcionamento para revertermos e ganharmos. Estamos contentes em geral e pudemos ver algumas coletividades que sempre nos animam. O mais importante é que o time está comprometido, seguimos trabalhando".

. Desempenho de Kevin Serna: "Nós não consideramos que há time titular ou suplente. Estamos na etapa de nos colocarmos bem física e taticamente para que o funcionamento melhore. Quisemos ver coletivos diferentes, variedades em outros jogos e rendimento individual, por isso também tivemos trocas. Em geral, estamos contentes com todos os jogadores".

. Interesse do Boca Juniors em Kevin Serna: "Estamos muito contentes com ele. Creio que a maioria dos jogos ele tem atuado porque tem mantido um nível. Consideramos um jogador muito importante para o plantel, ao lado dos jovens que têm se inserido e os reforços podemos chegar no máximo nível".



. Chegada de Savarino: "Vem ele, assim como Jemmes, Arana, para construir um plantel forte sabendo que virão torneios fortes e que teremos que ter um elenco bem construído com uma mentalidade ganhadora. Temos que ter paciência e seguir trabalhando".

. Clássico com o Flamengo: "Como falei, não consideramos que há um time titular e reserva. Somos um plantel em formação. Permanecemos uma estrutura, inserimos alguns jovens e reforços. Por isso estamos todos trabalhando juntos para melhorar. Com respeito ao próximo jogo, virá o clássico e vamos tratar de nos recuperar e colocar o que consideramos que há de melhor para seguir essa preparação. E claro, ganhar o jogo, porque sabemos o quanto significa para nós, para o torcedor e não temos dúvida de que vamos trabalhar e tentar o resultado".

. Pênalti perdido por Canobbio: "Todos os jogadores trabalham, fomos nós que tomamos a decisão (de cobrar o Canobbio). Muitas vezes entramos em um acordo com os jogadores porque eles têm capacidade de tomar decisões. Falham em todos os lugares, eles acertam muitas vezes. Canobbio já converteu em situações complexas, temos que seguir trabalhando. Graças a Deus vencemos a partida, por isso temos que ajudar em distintas situações para melhorar e ser uma equipe competitiva".

. E Zubeldía?: "Ele fez um teste de força e se saiu bem. Seguramente vai estar conosco nos próximos dias".

. Antecipação do retorno do elenco principal: "Unificamos o plantel e alguns jovens vieram no dia 2 de janeiro, outros chegaram no dia 8. Fomos progressivamente, alguns demos minutos no primeiro jogo, depois demos continuidade a outros. O importante é que todos cheguem bem no começo da temporada para poder competir em quatro torneios. Obviamente a instituição pede isso. Agora vamos projetar o próximo jogo e colocar o que consideramos de melhor".