Savarino trocou o Botafogo pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Savarino trocou o Botafogo pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/01/2026 16:31

até o fim de 2029, após deixar o Botafogo. Fluminense anunciou a contratação de Savarino. O venezuelano, de 29 anos, apresentou-se nesta quinta-feira (22) no CT Carlos Castilho para exames médicos e assinar o contrato de quatro anos,

Como o Tricolor joga logo mais, contra o Nova Iguaçu, Savarino treinará pela primeira vez com os novos companheiros (e ex-adversários) na sexta-feira. Caso o clube consiga regularizá-lo a tempo, ele pode estrear no domingo (26), no clássico com o Flamengo, no Maracanã, às 18h (de Brasília).



“Estou muito feliz. Para mim vai ser muito importante ser eu mesmo aqui dentro do Fluminense, desfrutando dentro do campo, no Maracanã, onde já joguei muitas vezes, mas agora como minha casa. Vai ser muito especial e importante na minha carreira”, disse o jogador.



A escolha de Savarino pelo rival

Um dos destaques do Botafogo campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, Savarino recebeu outras propostas, mas optou por permanecer no Rio, onde sua família está adaptada. A troca por um rival chegou a ser descartada ao longo de janeiro, diante de um impasse, até que o venezuelano decidiu seguir com a carreira no Fluminense.



Em contrapartida, para contratá-lo, a diretoria negociou Wallace Davi e ainda pagará um valor não revelado ao Botafogo.

Com convocações recentes para a seleção da Venezuela, Savarino também tem passagens por Zulia, da Venezuela, Real Salt Lake (duas vezes), dos Estados Unidos e Atlético-MG, onde atuou por duas temporadas.



“A expectativa é muito grande. O projeto que o Fluminense me apresentou foi muito bom. Sei dos objetivos que o clube tem para esse ano. Para mim e para todos os meus companheiros vai ser muito importante cumprir todos esses objetivos, buscar os títulos que vamos disputar. Espero que essa temporada seja muito boa para todos nós”, afirmou.



As contratações do Fluminense para 2026



Além de Savarino, a diretoria tricolor também já anunciou Jemmes, ex-Mirassol, e Guilherme Arana, ex-Atlético-MG. Os dois disputaram as duas primeiras partidas do Estadual.



O Fluminense ainda busca a contratação de um centroavante e avalia o mercado por oportunidades no meio de campo, enquanto espera conseguir repatriar Nino para a zaga na próxima janela de transferências.