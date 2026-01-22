Zubeldía em treino do FluminenseDivulgação / Fluminense
Zubeldía vê Serna como fundamental e pede que Fluminense não venda colombiano
Atacante, de 28 anos, é considerado peça importante
Zubeldía vê Serna como fundamental e pede que Fluminense não venda colombiano
Atacante, de 28 anos, é considerado peça importante
Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir, horário e escalações
Tricolor joga nesta quinta-feira com expectativa de utilizar alguns titulares
Fluminense considera valor baixo e não deve aceitar oferta do Boca por Kevin Serna
Atacante, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
Depois de frustração com Hinestroza, Boca pode fazer investida por Kevin Serna
Atacante, de 27 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim de 2027
John Kennedy e Santi Moreno treinam e têm boas chances de encarar o Nova Iguaçu
Fluminense entra em campo na próxima quinta-feira
Fluminense pode ter alguns titulares em partida desta quinta-feira
Tricolor enfrenta o Nova Iguaçu no Luso-Brasileiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.