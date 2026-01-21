Canobbio em treino do Fluminense - Marina Garcia / Flamengo

Publicado 21/01/2026 08:30

Rio - O Fluminense pode ter novidades para a partida contra o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira, no Luso-Brasileiro, nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília). O Tricolor avalia a possibilidade de ter jogadores do elenco principal como titulares. As informações são do portal "GE".

A definição vai caber a Maxi Cuberas, auxiliar técnico de Luis Zubeldía, que irá comandar o Fluminense novamente. Até o momento, o Tricolor tem atuado com uma equipe, que mescla jovens da base, com reforços como Jemmes e Guilherme Arana, e outros jogadores que não conseguiram render bem no ano passado e que voltaram mais cedo como John Kennedy, Santi Moreno e Rubén Lezcano.

A tendência é que todo o grupo principal vá a campo contra o Flamengo, no próximo domingo, no Maracanã, em duelo pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor está na terceira colocação do Grupo B do Campeonato Carioca com três pontos conquistados.

Antes do fim da Taça Guanabara, o Fluminense tem mais quatro partidas. Além do Nova Iguaçu e do Flamengo, o Tricolor encara o Botafogo, no próximo dia 1º, e fecha sua participação contra o Marica, no próximo dia 8.