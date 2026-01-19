Jogadores do Fluminense que se apresentaram no dia 8 passarão a treinar com reservas que estão jogando - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 19/01/2026 09:35

O Fluminense inicia a terceira semana de pré-temporada com uma novidade em seus treinos. Pela primeira vez desde a reapresentação, os jogadores que estão jogando e os que só treinam terão programação de atividades iguais.



Ou seja todos treinarão juntos a partir desta segunda-feira, às 9h. Até a semana passada, os titulares trabalhavam em dois períodos enquanto os reservas, em um, por causa dos dois jogos que disputaram.



A programação inicial é que o time principal só estreie no domingo, quando o Fluminense fará o clássico com o Flamengo, às 18h, no Maracanã. Antes, ainda há o confronto com o nova Iguaçu, quinta-feira (22), no Luso-Brasileiro, às 21h30.



Apesar da derrota por 1 a 0 para o Boavista, a comissão técnica tricolor não pretende mudar os planos, mas não descarta já começar a utilizar algum titular já na próxima partida. Essa possibilidade será avaliada ao longo da semana.



Maxi Cuberas comandará o time na terceira rodada do Carioca, podendo seguir também contra o Flamengo. Enquanto isso, o técnico Luis Zubeldía é aguardado para voltar a comandar treinos ao fim da semana. Ele segue em recuperação de um procedimento no coração , podendo seguir também contra o Flamengo.

Com uma vitória e uma derrota em duas rodadas, o Fluminense é o terceiro colocado no Grupo A da Taça Guanabara. O líder é o Volta Redonda, com seis pontos.