John Kennedy pediu para sair da partida e preocupa o Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 18/01/2026 19:00

Rio - A cena de John Kennedy utilizando bota ortopédica e muletas após a derrota para o Boavista, neste último sábado (17), gerou preocupação e aumentou a pressão sobre o Fluminense pela contratação de um novo centroavante. Com isso, a diretoria tricolor terá que intensificar a busca por um reforço para a posição ainda nesta janela de transferências.

O presidente Mattheus Montenegro e o diretor geral Mário Bittencourt sofreram fortes cobranças da torcida antes e depois do jogo contra o Boavista, neste sábado, em Saquarema, pela segunda rodada do Carioca. O mandatário, aliás, chegou a discutir com torcedores, pediu calma e ressaltou que tem negociações em curso. Recentemente, o Tricolor fracassou na tentativa por Hulk, do Atlético-MG.

Durante a pré-temporada, o centroavante Germán Cano sofreu uma entorse no joelho esquerdo, passou por uma artroscopia e ficará 45 dias longe dos gramados. Já John Kennedy, por sua vez, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo contra o Boavista e deixou o estádio com bota e de muletas. O camisa 99 passará por exames para descobrir a gravidade do problema.

Sem Cano e John Kennedy, a principal opção para o ataque, neste momento, é Everaldo. O camisa 9, no entanto, tem pouco prestígio, tanto com a torcida quanto com a comissão técnica de Luis Zubeldía. Na próxima rodada, a tendência é que o titular seja Lelê, que retornou de empréstimo no início deste ano e terá uma nova oportunidade de se provar no Fluminense.