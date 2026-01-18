John Kennedy pediu para sair da partida e preocupa o Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense
Fluminense vê pressão por reforços para o ataque aumentar após lesão de John Kennedy
Tricolor conta com Everaldo e Lelê para a posição
Lelê pode ganhar chance como titular do Fluminense contra o Nova Iguaçu
Atacante destaca disputa interna por espaço e diz estar preparado para aproveitar a oportunidade
Auxiliar do Fluminense explica derrota: 'Não conseguimos conectar no último terço'
Maxi Cuberas também vê erros como aprendizado para os jogadores mais jovens
Arana cita Real Madrid ao analisar derrota do Fluminense no Carioca
Tricolor perde por 1 a 0 para o Boavista em segundo jogo da temporada de 2026
Fluminense joga mal, não cria e perde para o Boavista pelo Carioca
Tricolor tem apenas três chances claras de marcar, e ainda erra na defesa no 1 a 0 em Saquarema
John Kennedy sai carregado e aumenta problema no ataque do Fluminense
Atacante se machucou no primeiro tempo da partida contra o Boavista
