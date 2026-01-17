John Kennedy pediu para sair da partida e preocupa o Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/01/2026 19:42



Fluminense deve perder mais um centroavante enquanto busca um camisa 9 para reforçar o elenco para a temporada. John Kennedy sentiu muitas dores no tornozelo esquerdo e foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Boavista, em Saquarema, pelo Campeonato Carioca

O atacante sentiu o problema nos minutos finais antes do intervalo e recebeu atendimento no banco de reservas para tentar voltar a jogar. Ele chegou a retornar ao campo, mas não aguentou ficar até o fim da primeira etapa e deu lugar a Lelê.



John Kennedy deixou o estádio andando com o auxílio de muletas e o pé esquerdo imobilizado. Ele fará exames no retorno ao Rio para saber a gravidade do problema e pode ser o segundo centroavante fora de ação no Tricolor neste início de 2026.



Afinal, Gemán Cano sofreu uma entorse no joelho direito e passou por cirurgia no dia 10 , para corrigir uma lesão no menisco. O argentino ficará fora de ação por pelo menos 45 dias.

Com isso, o Fluminense pode começar o Brasileirão apenas com Everaldo, que terminou 2025 em baixa, sem fazer gol desde agosto e muito criticado pela torcida. A outra opção é Lelê, que inicialmente havia o planejamento de negociá-lo, mas isso pode mudar diante dos problemas físicos no ataque.