Maxi Cuberas vai comandar o Flu de novo - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Maxi Cuberas vai comandar o Flu de novoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 17/01/2026 08:45

Rio - Estreando com vitória, o Fluminense começou o Campeonato Carioca com o pé direito. Em busca de mais um triunfo, o Tricolor visita o Boavista neste sábado (17), em jogo válido pela segunda rodada da competição. O duelo será às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e GE TV (Youtube).

Como chega o Boavista

O Boavista estreou na competição com derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda, na última quarta-feira (14), no Estádio Raulino de Oliveira. A equipe de Bacaxá busca a primeira vitória no Campeonato Carioca e fará sua estreia em casa nesta edição do torneio. No momento, o time ocupa a quinta colocação, empatado com Madureira e Maricá, que também não pontuaram.



Para o confronto, o técnico Gilson Kleina poderá promover mudanças na equipe que iniciou o campeonato. O lateral-direito Cesinha e o atacante Lucas Silva surgem como opções, mas a tendência é manter a base do time que enfrentou o Volta Redonda.

Como chega o Fluminense

O Fluminense iniciou o campeonato com vitória e busca manter os 100% de aproveitamento. A equipe venceu o Madureira por 2 a 1, com gols de Lezcano e John Kennedy, no Luso-Brasileiro. O Tricolor seguirá sem o técnico Luís Zubeldía, que passou por um procedimento no coração; assim, Maxi Cuberas comandará novamente a equipe. No momento, o Fluminense ocupa a segunda colocação, empatado com Vasco, Bangu e Volta Redonda, que também venceram na primeira rodada.



Para o confronto, Cuberas deve seguir escalando um time alternativo, com jogadores pouco utilizados na temporada passada, recém-chegados ao elenco, como o zagueiro Jemmes e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, além de atletas do sub-20. O Tricolor terá os desfalques do atacante Santi Moreno, que sentiu dores após a partida contra o Madureira, e de João Lourenço, que sofreu uma fratura no pé antes do início da competição.

Boavista X Fluminense

Campeonato carioca - 2ª rodada

Data e horário: 17/01/2026 - 18h30

Local: Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá (RJ)

Boavista: Lucas Maticoli, Igor França, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda e Titto; Kadu, Emanuel Jesus e Isael; Fellipinho, Berê e Cantarin. Técnico: Gilson Kleina

Fluminense: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello, Guilherme Arana; Wallace Davi, Otávio, Lezcano; Matheus Reis, Riquelme e John Kennedy. Técnico: Maxi Cuberas



Árbitro: Alan Trindade da Silva

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

Assistente 2: Thayse Marques Fonseca

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus