Paulo Henrique Ganso em treino - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Publicado 16/01/2026 11:40

Rio - Um dos principais ícones do elenco do Fluminense, o meia Paulo Henrique Ganso, de 36 anos, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante a atividade dos atletas no clube carioca. Ele realizou uma ressonância magnética, que diagnosticou uma lesão. O camisa 10 iniciou tratamento no CT.

Ganso, assim como a maioria dos principais jogadores do Fluminense, não participou da estreia da equipe na temporada contra o Madureira. Ele se reapresentou mais tarde que os atletas, que foram utilizados pelo Tricolor na partida.

Novamente, Paulo Henrique Ganso inicia uma temporada com um problema que o afastará dos gramados. Em janeiro, o camisa 10 foi diagnostica com uma miocardite e passou por uma operação no coração. Ele ficou sem atuar até abril.

A temporada passada foi difícil para o apoiador, que fora a miocardite, também sofreu lesões físicas. No total, ele entrou em campo em 28 jogos, anotou dois gols e deu um assistência.