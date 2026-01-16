Bernal em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Bernal em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 16/01/2026 14:30 | Atualizado 16/01/2026 14:33

Rio - Facundo Bernal voltou a entrar na mira do exterior. O volante uruguaio, de 22 anos, recebeu sondagens de clubes da França e do México nos últimos dias, de acordo com o perfil "Central do Fluminense". Porém, a diretoria tricolor estipulou um preço alto e afastou os interessados.

O staff de Bernal desejava negociá-lo nesta janela e foi ao mercado em busca de propostas. O Fluminense definiu o preço de 10 milhões de dólares (R$ 53,7 milhões) para abrir negociação. Com isso, os interessados recuaram e não formalizaram uma proposta.

No ano passado, o Betis, da Espanha, demonstrou interesse em Bernal. Com isso, a expectativa do staff do jogador era receber uma nova investida nesta janela de transferências, o que não aconteceu até o momento. A postura do Fluminense também frustrou os planos dos agentes.

O Fluminense contratou Bernal em agosto de 2024 por 3,6 milhões de dólares (R$ 20 milhões) por 60% dos direitos. O volante uruguaio chegou como reposição para André, que foi vendido para o Wolverhampton, da Inglaterra. O jogador tem contrato até julho de 2028. Ao todo, disputou 65 jogos com a camisa tricolor.