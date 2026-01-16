Bernal em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense
Bernal recebe sondagens, mas Fluminense pede alto e dificulta saída
Clubes da França e do México demonstraram interesse no volante uruguaio
Mattheus Montenegro planeja exercer cláusula por Arias, do Wolverhampton
Meia-atacante interessa ao Palmeiras
Ganso tem lesão no tornozelo esquerdo e irá desfalcar o Fluminense no começo do ano
Jogador, de 36 anos, sofreu uma entorse na região
Mattheus Montenegro confirma negociações encerradas por Hulk e foco por centroavante
Fluminense ainda busca uma nova referência para o ataque
Reforços deixam boa impressão em estreia do Fluminense no Carioca
Guilherme Arana e Jemmes jogaram pela primeira vez
Fluminense perde para o Ituano e está eliminado da Copinha
O Galo de Itu vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase da competição
