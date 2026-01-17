Auxiliar de Zubeldía, Maximiliano Cuberas será o responsável por comandar o Fluminense em Bacaxá - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 17/01/2026 14:38

Rio- O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Boavista, às 18h30, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, pelo Campeonato Carioca.



Para o duelo, João Lourenço e Santi Moreno, serão desfalques. Por outro lado, Matheus Reis, Guilherme Arana, Igor Rabello e John Kennedy são nomes que geram grande expectativa na torcida tricolor para o duelo.



O comando da equipe ficará a cargo do auxiliar Maximiliano Cuberas, enquanto o técnico Luis Zubeldía segue em recuperação após passar por um procedimento cardiovascular. O treinador argentino foi submetido a uma cirurgia no último sábado (10) e a expectativa é de que volte às atividades no Fluminense dentro de um prazo de até 15 dias.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Lucas, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes;

Defensores: Davi Schuindt, Guilherme Arana, Igor Rabello, Jemmes, Júlio Fidelis, Leo Jance, Loiola, Miguel Sampaio;

Meio-campistas: Agner, Davi Melo, Lezcano, Luis Fernando, Naarã, Otávio, Wallace Davi;

Atacantes: John Kennedy, Lelê, Matheus Reis, Riquelme e Wesley Natã.