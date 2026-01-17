Rio- O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Boavista, às 18h30, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, pelo Campeonato Carioca.
Para o duelo, João Lourenço e Santi Moreno, serão desfalques. Por outro lado, Matheus Reis, Guilherme Arana, Igor Rabello e John Kennedy são nomes que geram grande expectativa na torcida tricolor para o duelo.
O comando da equipe ficará a cargo do auxiliar Maximiliano Cuberas, enquanto o técnico Luis Zubeldía segue em recuperação após passar por um procedimento cardiovascular. O treinador argentino foi submetido a uma cirurgia no último sábado (10) e a expectativa é de que volte às atividades no Fluminense dentro de um prazo de até 15 dias.
Confira a lista de relacionados:
Goleiros: Lucas, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes;
Defensores: Davi Schuindt, Guilherme Arana, Igor Rabello, Jemmes, Júlio Fidelis, Leo Jance, Loiola, Miguel Sampaio;
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.