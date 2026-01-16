Guilherme Arana estreou pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Guilherme Arana estreou pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 16/01/2026 09:00

Rio - Sem os principais jogadores à disposição, o Fluminense estreou na última quarta-feira (15), diante do Madureira, com um time formado por atletas pouco aproveitados, jovens da base e reforços. Pela primeira vez, os tricolores puderam ver o zagueiro Jemmes e o lateral-esquerdo Guilherme Arana em ação. E a primeira impressão foi positiva.

Principal reforço do Fluminense até o momento, Guilherme Arana foi um dos destaques da vitória sobre o Madureira por 2 a 1. O lateral-esquerdo foi o líder de interceptações (3) do time em sua estreia, deu um passe decisivo e teve 87% de aproveitamento nos passes, segundo o "SofaScore". O lateral, de 28 anos, foi substituído no segundo tempo.

"Buscamos incorporar esse tipo de jogadores que têm qualidade, que tem um bom nível para fortalecer a equipe que já estava construída e fez uma grande temporada. Precisamos nos fortalecer com esse nível de jogadores. Por isso temos que ter paciência. A diretoria segue trabalhando e a qualquer momento, seguramente, vamos ter boas novidades", disse o auxiliar Cuberas.

Já Jemmes, por sua vez, chegou ao Fluminense após se destacar pelo Mirassol no Brasileirão de 2025. O zagueiro, de 25 anos, disputou 37 dos 38 jogos do time paulista na competição nacional, todos como titular, e chegou ao Tricolor das Laranjeiras já atuando os 90 minutos em sua estreia. Ele teve uma atuação segura e liderou o sistema defensivo.

Após vencer o Madureira, o Fluminense se prepara para o segundo desafio com o time alternativo. O Tricolor enfrenta o Boavista, neste sábado (17), às 18h30, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela segunda rodada da Taça Guanabara.