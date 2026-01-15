Lance do jogo entre Ituano e Fluminense na CopinhaLeonardo Brasil / Fluminense F.C.
Fluminense perde para o Ituano e está eliminado da Copinha
O Galo de Itu vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase da competição
Fluminense terá reforços para a terceira fase da Copinha
Tricolor enfrenta o Ituano, nesta quinta-feira (15), às 17h (de Brasília), em Santana de Parnaíba
Ex-Fluminense, Douglas Costa negocia com clube equatoriano
Conversas estão avançadas e acordo pode acontecer em breve
Trio se destaca em estreia do Fluminense e aumenta expectativa por evolução em 2026
Tricolor deposita esperança em jovens e jogadores pouco utilizados no início do Carioca
John Kennedy confirma expectativa de treinos e deixa excelente impressão em estreia em 2026
Atacante, de 23 anos, foi decisivo em vitória sobre o Madureira
Auxiliar de Zubeldía valoriza desempenho do Fluminense na vitória sobre o Madureira
Maxi Cuberas foi o responsável por comandar o Tricolor na ausência do técnico, que se recupera de um procedimento cardiovascular
