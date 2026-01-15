Lance do jogo entre Ituano e Fluminense na Copinha - Leonardo Brasil / Fluminense F.C.

Publicado 15/01/2026

Santana de Parnaíba - O Fluminense está eliminado da Copinha de 2026. Isso porque perdeu para o Ituano por 2 a 0 no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, nesta quinta-feira (15), pela terceira fase da competição.

O time de Itu, por sua vez, garantiu vaga nas oitavas de final. Nesta fase, o Ituano vai enfrentar o Palmeiras, que eliminou o Flamengo-SP na disputa por pênaltis.

Os gols

O Ituano abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, o goleiro Gustavo Felix saiu mal e não conseguiu afastar o perigo. A bola sobrou para Matheus Rocha finalizar e balançar a rede.

Na reta final de partida, o árbitro expulsou Fabinho e assinalou o pênalti a favor do Galo de Itu. Stefanello foi para a cobrança e deu números finais ao jogo.