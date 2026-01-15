Douglas Costa em ação durante jogo do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Douglas Costa em ação durante jogo do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 15/01/2026 15:13

Rio - Com passagens por Corinthians, Fluminense e Grêmio, o atacante Douglas Costa pode ser contratado pelo Emelec, do Equador. O clube e o jogador possuem conversas avançadas e podem chegar a um acordo em breve, segundo o "ge".

O contrato proposto é de um ano. Douglas Coosta também é monitorado pelo Chievo Verona, da quarta divisão da Itália. Recentemente, o jogador também teve conversas com o Remo, que subiu para a Série A do Brasileirão em 2026.

Douglas Costa, de 35 anos, está livre desde que saiu do Sydney FC, da Austrália, em setembro de 2025. Desde o ano passado, o atacante tem treinado no centro de treinamento do Boavista, time da primeira divisão do Campeonato Carioca.

O jogador e o clube equatoriano seguem conversando. Há algumas pendências antes da assinatura do contrato. As partes estão otimistas e o acordo pode acontecer até o fim de semana.

Revelado pelo Grêmio, Douglas Costa ganhou visibilidade na Europa jogando pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e viveu o seu auge pelo Bayern de Munique, da Alemanha, e Juventus, da Itália. Depois, voltou para o Brasil para uma segunda passagem pelo Grêmio, em 2021.

Após uma segunda passagem conturbada pelo Grêmio, Douglas Costa defendeu o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, por dois anos. Em 2024, foi contratado pelo Fluminense, mas por um período curto. No mesmo ano, foi para o Sydney, da Austrália, onde permaneceu até setembro de 2025.