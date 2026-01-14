Rio - Sem os titulares, o Fluminense superou o Madureira por 2 a 1 nesta quarta-feira (14), no Estádio Luso Brasileiro, pela rodada de abertura do Campeonato Carioca. O Tricolor abriu o placar com Lezcano e viu Marcão deixar tudo igual logo na sequência, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, John Kennedy fez bonita jogada e estufou a rede para selar a vitória.
fotogaleria
Com o resultado, o Fluminense somou três pontos e assumiu a liderança do Grupo A da Taça Guanabara. O próximo compromisso será contra o Boavista, sábado (17), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela segunda rodada do Estadual.
O jogo
O Fluminense controlou a posse de bola desde o minuto inicial. A primeira chegada foi com Santi Moreno, que recebeu cruzamento e chutou para defesa de Neguete.
Em seguida, Lezcano quase abriu o placar. Guilherme Arana foi no fundo, tocou para trás e viu o paraguaio dominar e finalizar rasteiro. A zaga cortou praticamente em cima da linha. O Madureira respondeu em cobrança de falta de Celsinho. Vitor Eudes precisou trabalhar.
Apesar de manter as rédeas da partida, o Tricolor criou poucas chances. Aos 39, porém, saiu o gol. Santi Moreno fez boa jogada pela esquerda e passou para John Kennedy. O atacante achou Lezcano dentro da área, que pegou de chapa e estufou a rede. No entanto, dois minutos depois veio um banho de água fria: Celsinho cobrou escanteio, Marcão subiu e, de cabeça, deixou tudo igual.
No começo do segundo tempo, o Fluminense aumentou o ritmo e buscou reabrir vantagem. Riquelme Felipe avançou pela direita e cruzou para Lezcano, que cabeceou nas mãos do goleiro. O tempo correu, e o Tricolor voltou a cair de produção.
Sendo assim, Maxi Cuberas, auxiliar técnico responsável por comandar o time na ausência de Luis Zubeldía, em recuperação de um procedimento cardiovascular, acionou Matheus Reis e Agner para as vagas de Santi Moreno e Lezcano, respectivamente.
E deu certo. Logo na sequência, Agner dominou na área e tocou para John Kennedy. O centroavante driblou e fez o segundo. Leo Jance, Luis Fernando e Davi Schuindt substituíram Guilherme Arana, Otávio e Riquelme Felipe. Antes do apito final, Júlio Fidelis e Agner quase marcaram o terceiro.
Fluminense 2x1 Madureira
Data e hora: 14/01/2025, às 19h Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Gols: Lezcano, aos 39 min/1ºT (1-0); Marcão, aos 41 min/1ºT (1-1); John Kennedy, aos 28 min/2ºT (2-1). Cartões amarelos: Wallace (MAD). Cartões vermelhos: -
FLUMINENSE (Técnico: Maxi Cuberas) Vitor Eudes; Júlio Fidelis, Igor Rabello, Jemmes e Guilherme Arana (Leo Jance); Otávio (Luis Fernando), Wallace Davi e Lezcano (Agner); Riquelme Felipe (Davi Schuindt), Santi Moreno (Matheus Reis) e John Kennedy.
MADUREIRA (Técnico: Felipe Surian) Neguete; Celsinho (Júlio César), Jean, Marcão e Julião; Rodrigo Lindoso, Wallace (Hericles), Filipe Claudino (Jacó) e Juninho; Vinicius Balotelli (Cauã Coutinho) e Geovane Maranhão (Ricardo Oliveira).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.