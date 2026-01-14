Hulk com a camisa do Atlético-MG em treinoPedro Souza / Atlético

Rio - Os torcedores do Fluminense receberam notícias ruins na atual semana em relação ao meia-atacante Jefferson Savarino, do Botafogo, e o atacante Hulk, do Atlético-MG. Porém, de acordo com informações do jornalista Victor Lessa, as contratações não estão 100% descartadas.
Em relação a Hulk, o Fluminense não se retirou da negociação, a decisão de rejeitar a liberação do veterano foi do Atlético-MG. Porém, a situação do atacante no clube mineiro ainda é delicada. Jorge Sampaoli, técnico atleticano, não enxerga o atleta como peça fundamental neste momento.
Em relação a Jefferson Savarino, o Botafogo ainda não deixou claro que o clube conta com a permanência do venezuelano na temporada. Caso, o Alvinegro declare oficialmente que não deseja tê-lo no elenco, o Fluminense pode voltar para o páreo. Esta situação é mais improvável segundo Lessa.
Até o momento, o Fluminense fechou as contratações do zagueiro Jemmes, que estava no Mirassol, e do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que deixou o Atlético-MG. O Tricolor, porém, busca mais reforços.