Hulk com a camisa do Atlético-MG em treinoPedro Souza / Atlético

Publicado 14/01/2026 15:13

Rio - Os torcedores do Fluminense receberam notícias ruins na atual semana em relação ao meia-atacante Jefferson Savarino, do Botafogo, e o atacante Hulk, do Atlético-MG. Porém, de acordo com informações do jornalista Victor Lessa, as contratações não estão 100% descartadas.

Em relação a Hulk, o Fluminense não se retirou da negociação, a decisão de rejeitar a liberação do veterano foi do Atlético-MG. Porém, a situação do atacante no clube mineiro ainda é delicada. Jorge Sampaoli, técnico atleticano, não enxerga o atleta como peça fundamental neste momento.

Em relação a Jefferson Savarino, o Botafogo ainda não deixou claro que o clube conta com a permanência do venezuelano na temporada. Caso, o Alvinegro declare oficialmente que não deseja tê-lo no elenco, o Fluminense pode voltar para o páreo. Esta situação é mais improvável segundo Lessa.

Até o momento, o Fluminense fechou as contratações do zagueiro Jemmes, que estava no Mirassol, e do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que deixou o Atlético-MG. O Tricolor, porém, busca mais reforços.