Hulk com a camisa do Atlético-MG em treinoPedro Souza / Atlético
Novelas sem fim? Savarino e Hulk ainda são possibilidades no Fluminense
Tricolor não trata situações como totalmente descartadas
Auxiliar de Zubeldía valoriza desempenho do Fluminense na vitória sobre o Madureira
Maxi Cuberas foi o responsável por comandar o Tricolor na ausência do técnico, que se recupera de um procedimento cardiovascular
Guilherme Arana celebra estreia e analisa vitória do Fluminense: 'Importante'
Lateral-esquerdo também projetou a temporada e mostrou estar com altas expectativas
Com time alternativo, Fluminense bate o Madureira na estreia no Carioca
Lezcano e John Kennedy balançaram a rede para garantir a vitória tricolor no primeiro jogo do ano
Fluminense divulga numeração fixa para a temporada; confira
Primeiro jogo do ano será contra o Madureira, nesta quarta-feira (14)
Novelas sem fim? Savarino e Hulk ainda são possibilidades no Fluminense
Tricolor não trata situações como totalmente descartadas
Santi Moreno diz que não sentiu responsabilidade de substituir Arias e sonha com Mundial
Atacante, de 25 anos, atuou em apenas cinco jogos em 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.