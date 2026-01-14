John Kennedy em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense deposita esperança em John Kennedy e gringos no início do Carioca
Tricolor estreia nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), contra o Madureira, no Luso Brasileiro
Auxiliar de Zubeldía detalha preparação do Fluminense: 'Estamos bem'
Maximiliano Cuberas será o responsável por comandar o Tricolor nas rodadas iniciais do Carioca
Nos pênaltis, Fluminense vence o Referência e avança na Copinha
Tricolor enfrentará o Ituano na próxima fase
Fluminense terá time alternativo contra o Madureira, no primeiro jogo do ano
Escalação será formada por jovens da base, reforços e jogadores que tiveram baixa minutagem na temporada passada
Em busca de volta por cima, Arana encontra no Fluminense 'histórico de excelência' de laterais
Jogador, de 28 anos, assinou contrato até o fim de 2029
Sem acordo por Hulk, Fluminense mantém sina em busca de referência no ataque
Tricolor prioriza ataque em janela de transferências, mas ainda não encontrou solução para os problemas
