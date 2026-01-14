John Kennedy em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 14/01/2026 09:30

Rio - O Fluminense estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), contra o Madureira, pela primeira rodada da Taça Guanabara. No primeiro jogo da temporada, o Tricolor terá um time alternativo, formado por reforços, jovens da base e jogadores pouco utilizados no ano passado. A principal aposta está em nomes como John Kennedy, Santi Moreno e Lezcano.

Herói do título da Libertadores em 2023, John Kennedy caiu da produção em 2024 e foi emprestado para o Pachuca, do México, no início do ano passado. O atacante retornou no segundo semestre e teve chances com o técnico Luis Zubeldía, mas não conseguiu se firmar e revezou a titularidade com Everaldo. O jogador, de 23 anos, antecipou o retorno em 2026 com o intuito de recuperar o prestígio.

O Fluminense confia na recuperação de John Kennedy, apesar da falta de paciência da torcida. Sem Cano à disposição por causa de uma artroscopia no joelho e ainda sem um reforço para a posição, o atacante larga na frente na disputa pela posição, embora Everaldo esteja treinando junto com os principais jogadores, que estrearão somente na quarta rodada do Carioca.

Além de John Kennedy, o Fluminense também deposita confiança nos gringos. Contratados no ano passado, Lezcano e Santi Moreno ainda não mostraram todo o seu potencial. Internamente, acredita-se que eles tiveram dificuldades de adaptação no primeiro ano no clube e há confiança na evolução dos jogadores em 2026. O Carioca pode ser determinante para uma avaliação.