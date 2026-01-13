Zubeldía passou por procedimento cardiovascular - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 13/01/2026 10:00

Rio - Sem chegar a um acerto com Hulk, o Fluminense segue no mercado em busca de uma referência para o ataque. O Tricolor prioriza a contratação de um novo "camisa 9", já que Germán Cano passou por cirurgia e ficará quase dois meses fora de combate, além da falta de confiança em Everaldo e John Kennedy.

O Fluminense sonhava com a contratação de Hulk, mas não chegou a um acordo com o Atlético-MG. Sem o acerto, o Tricolor volta ao mercado e monitora outras possibilidades. A diretoria tricolor buscava uma nova referência para o ataque antes da estreia no Brasileirão, mas, agora, pode não acontecer.

Na última temporada, o artilheiro tricolor foi Germán Cano, com 20 gols. Mesmo com problemas físicos, o centroavante argentino marcou mais gols do que Everaldo e John Kennedy juntos, que combinaram dez. Entretanto, a lesão do camisa 14 na pré-temporada aumentou a pressão na busca por reforços.

O Fluminense estreia na temporada nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), contra o Madureira, no Luso Brasileiro, pela primeira rodada da Taça Guanabara. O Tricolor jogará as três primeiras rodadas com time formado majoritariamente por jovens da base e jogadores pouco aproveitados em 2025.