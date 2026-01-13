Zubeldía passou por procedimento cardiovascularMarcelo Gonçalves / Fluminense
Sem acordo por Hulk, Fluminense mantém sina em busca de referência no ataque
Tricolor prioriza ataque em janela de transferências, mas ainda não encontrou solução para os problemas
Auxiliar de Zubeldía detalha preparação do Fluminense: 'Estamos bem'
Maximiliano Cuberas será o responsável por comandar o Tricolor nas rodadas iniciais do Carioca
Nos pênaltis, Fluminense vence o Referência e avança na Copinha
Tricolor enfrentará o Ituano na próxima fase
Fluminense terá time alternativo contra o Madureira, no primeiro jogo do ano
Escalação será formada por jovens da base, reforços e jogadores que tiveram baixa minutagem na temporada passada
Em busca de volta por cima, Arana encontra no Fluminense 'histórico de excelência' de laterais
Jogador, de 28 anos, assinou contrato até o fim de 2029
Joias da 'Esquadrilha 07' buscam espaço no Fluminense em 2026
Geração de 2007 é a única da história tricolor que conquistou o Brasileirão e Copa do Brasil Sub-17 na base
