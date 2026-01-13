Maximiliano Cuberas em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
"A equipe chega bem. Nos apresentamos no dia 2 para fazer os exames e ganhar tempo para o trabalho, já que em razão da Copa do Mundo o calendário se comprime bastante. Então são muitos jogos em pouco tempo. Trabalhamos muito bem. Vão ter a oportunidades alguns jovens e outros atletas que já estavam conosco e poderão jogar para ganhar minutos", iniciou o assistente, em entrevista ao site oficial do clube.
"Estamos bem preparados, sabendo que é um torneio que, como equipe, como clube, damos muita importância. Temos que buscar arrancar bem para seguir melhorando os conceitos que pretende o mister, ratificando as coisas boas e ajustando os erros", complementou.
Parceria de longa data
"Já são muitos anos trabalhando juntos, o que me deixa muito feliz. As coisas estão muito claras, ele é um líder que tem a sabedoria para administrar todas as áreas. Nós compreendemos isso e funcionamos muito bem na mesma direção. Por isso trabalhamos muito bem como um grupo", contou o auxiliar.
