Rio - Auxiliar técnico do Fluminense, Maximiliano Cuberas será o responsável por comandar o time nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Isso porque Luis Zubeldía precisou passar por um procedimento cardiovascular no último sábado (10) e retornará aos trabalhos em até 15 dias. O primeiro compromisso do Tricolor será contra o Madureira, nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro.
"A equipe chega bem. Nos apresentamos no dia 2 para fazer os exames e ganhar tempo para o trabalho, já que em razão da Copa do Mundo o calendário se comprime bastante. Então são muitos jogos em pouco tempo. Trabalhamos muito bem. Vão ter a oportunidades alguns jovens e outros atletas que já estavam conosco e poderão jogar para ganhar minutos", iniciou o assistente, em entrevista ao site oficial do clube.

"Estamos bem preparados, sabendo que é um torneio que, como equipe, como clube, damos muita importância. Temos que buscar arrancar bem para seguir melhorando os conceitos que pretende o mister, ratificando as coisas boas e ajustando os erros", complementou. 
Parceria de longa data

Agora no Fluminense, Maximiliano Cuberas e Luis Zubeldía começaram a construir a carreira há quase duas décadas e acumularam passagens por Lanús (ARG), Barcelona de Guayaquil (EQU), Racing (ARG), LDU (EQU), Santos Laguna (MEX), Independiente Medellín (COL), Alavés (ESP), Cerro Porteño (PAR) e São Paulo.
"Já são muitos anos trabalhando juntos, o que me deixa muito feliz. As coisas estão muito claras, ele é um líder que tem a sabedoria para administrar todas as áreas. Nós compreendemos isso e funcionamos muito bem na mesma direção. Por isso trabalhamos muito bem como um grupo", contou o auxiliar.