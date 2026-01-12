Luan Freitas em ação durante treino do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Rio - O Fluminense acertou a saída de Luan Freitas para o Fortaleza. O zagueiro reforçará o Leão do Pici na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele assinará vínculo por dois anos, e o Tricolor manterá um percentual de seus direitos econômicos. As informações são do site 'ge'.

Apesar do destaque nas categorias de base, o defensor teve poucas oportunidades no profissional do clube carioca. Uma sequência de lesões atrapalhou sua adaptação.

Ao todo, durante a carreira, disputou apenas cinco jogos com o elenco principal do Fluminense

Em 2025, Luan Freitas atuou por empréstimo em 14 partidas pelo Juventude e deu uma assistência. Antes, também na temporada passada, vestiu a camisa do Paysandu em 33 confrontos. Agora, chegará ao Fortaleza para reforçar o setor defensivo.