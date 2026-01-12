Sem Hulk, o Fluminense precisará correr atrás de outro alvo para suprir a carência no setor ofensivo - Pedro Souza / Atlético

Publicado 12/01/2026 21:11 | Atualizado 12/01/2026 21:12

Belo Horizonte - O Atlético-MG encerrou as tratativas com o Fluminense por Hulk. Os clubes não conseguiram chegar a um acordo e, assim, a tendência é de que o atacante cumpra contrato com o Galo, válido até dezembro de 2026. As informações são do site 'ge'.

As partes conversaram ao longo desta segunda-feira (12) e tiveram impasse em um dos termos da proposta. O time mineiro queria uma porcentagem das vendas de jovens da base da equipe carioca. O Tricolor não aceitou e, então, o negócio travou de vez.

Além disso, a diretoria havia pedido que o jogador não atuasse diante do Atlético-MG e solicitado um jogo de despedida quando ele se aposentasse, na Arena MRV. Tais cláusulas foram aprovadas pelo Fluminense