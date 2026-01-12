Hulk em treino do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Publicado 12/01/2026 10:28

Rio - Após desistir da contratação do meia-atacante Jefferson Savarino, do Botafogo, o Fluminense pode encerrar a negociação com Hulk. O Tricolor deu um ultimato ao Atlético-MG até o fim desta segunda-feira. As informações são do portal "GE".

Hulk é o principal desejo do Fluminense para a posição de centroavante. O Tricolor chegou a um acordo com o centroavante, que não gostou da proposta recebida pelo Atlético-MG. Porém, o Galo não deseja liberar o veterano para o clube carioca de graça.

As partes têm conversado para alinhar uma possível compensação financeira ou algum jogador do Fluminense pode ser utilizado como moeda de troca. Caso, a situação não avance, o clube carioca irá buscar novos nomes para o setor.

O clube das Laranjeiras contratou até o momento o zagueiro Jemmes, que estava no Mirassol, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que estava no Atlético-MG. Os zagueiros Manoel, Thiago Santos e Thiago Silva deixaram o clube carioca neste começo de ano.