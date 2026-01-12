Hulk em treino do Atlético-MGPedro Souza / Atlético
Fluminense dá ultimato até fim do dia e pode desistir de negociação por Hulk
Atacante, de 39 anos, tem contrato até o fim do ano
Fluminense se despede de Manoel, que não teve o contrato renovado
Zagueiro tinha vínculo com o Tricolor até dezembro do ano passado
Fluminense vence Sfera e termina fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento
William Gomes e Isack Gabriel marcaram os gols da vitória por 2 a 1
Fluminense tem interesse em atacante e pode dar 'chapéu' no Boca Juniors
Tricolor entrou na briga para contratar jogador do San Lorenzo
Lesão de Cano liga alerta e intensifica busca do Fluminense por centroavante
Atacante argentino sofreu nova entorse no joelho direito e passou por artroscopia
Técnico do Fluminense, Zubeldía passa por procedimento cardiovascular
Comandante argentino retornará aos trabalhos em até 15 dias
